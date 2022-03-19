У Петрикові через Прип’ять будують понтонну переправу, через яку можна буде потрапити до Лельчицького району, що межує з Україною.

У Гомельської області Білорусі розвантажують російську військову техніку: танки, бронетранспортери, самохідні артилерійські установки.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

17 і 18 березня місцеві жителі бачили, як техніка проїжджала Петриковом. Від залізниці до міста танки та інше озброєння перевозять спеціальними вантажівками з платформами, які супроводжують поліцейські машини з проблисковими маячками й сиренами.

Тим часом, у Петрикові через Прип’ять будують понтонну переправу, через яку можна буде потрапити до Лельчицького району, що межує з Україною.

Олександр Лукашенко раніше заявив, що білоруська армія "не брала і не має наміру брати участі у війні в Україні. Американські військові заявляли, що частина запущених Росією в Україну ракет все ж залетіла з території Білорусі.

Генеральний штаб ЗСУ заявив 13 березня, що висока ймовірність безпосередньої участі збройних сил Білорусі у військовій операції проти України зберігається.

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