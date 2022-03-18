Білоруські солдати строкової служби бере участь у відновленні підбитої і зламаної російської техніки.

Білоруських солдатів строкової служби використовують для обслуговування російської армії, зокрема, вони відмивають танки від рештків російських солдатів.

Про це пише білоруське видання "Наша Нива" із посиланням на історію білоруського солдата-строковика і його батьків.

Солдат-строковик, який призивався в одну з частин на заході Білорусі нещодавно зателефонував батькам із незнайомого номера з проханням привезти ліків проти блювоти й нудоти під Гомель.

"Перша думка - що син в українському полоні й поранений. Тому відразу сказали: давай говори як є, чому ти не в своїй частині, для чого тобі ліки, де ти знаходишся?", - кажуть батьки.

Але, виявилося, що він в районі Комаріна, під Гомелем, і разом із іншими солдатами строкової служби бере участь у відновленні підбитої й зламаної російської техніки.

Як зазначає видання, Комарін - останній населений пункт у Білорусі на дорозі до українського Чорнобиля вздовж Прип'яті. Ця дорога повністю зайнята російськими військами, які по ній здійснюють забезпечення своїх сил під Києвом.

"Ліки проти блювоти йому потрібні тому, що вони з хлопцями відмивають техніку, яка постраждала в боях, і, як він висловився, має на собі фрагменти людських тіл, рештків, від чого хлопців нудить. Ось так", - зазначили батьки солдата.

"Нашій ниві" також вдалося знайти родичів інших солдатів, які підтвердили, що чули від своїх дітей, як вони "під Гомелем миють танки".

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти продовжують активно використовувати аеродромну мережу і транспортну інфраструктуру Білорусі. Зокрема, за повної підтримки військово-політичного керівництва Білорусі росіяни продовжують активно використовувати її територію для розміщення ракетних комплексів, завдавання ракетних ударів по території України та організації всіх видів забезпечення військ.

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