До навчань залучали дивізіон надводних кораблів, підрозділи морської піхоти, морську авіацію та авіацію повітряних сил.

У Чорному морі відбулися тактичні навчання корабельної десантної групи.

Як повідомляє прес-служба Міноборони, до навчань залучали дивізіон надводних кораблів, підрозділи морської піхоти, морську авіацію та авіацію повітряних сил.

Навчання проходили у кілька етапів, а епізоди щодо організації маневрування відпрацьовували за сигналами міжнародної системи MTP англійською мовою, яку використовують країни-члени НАТО.

Читайте такожГенерал допускає, що Росія може залучити Білорусь до нападу на УкраїнуКрім того, українські моряки здійснювали тактичне маневрування, передавання вантажів на ходу, надавали допомогу аварійному кораблю з висадкою аварійно-рятувальної групи, буксирували пошкоджений корабель тощо.

"Тактичні епізоди протикатерної оборони корабельної десантної групи на переході морем ми здійснювали з фактичним виконанням бойових вправ по морських цілях. До епізоду долучались бойові розрахунки морської піхоти, які показали високу готовність і добрий вогневий показник", - розповів командир флотилії капітан 1 рангу Юрій Федаш.

За його словами, особливістю цього навчання було й те, що вперше використовували надувні мішені типу Killer Tomatoes, які використовують у країнах-членах НАТО.

До наступного тактичного епізоду "Бій за висадку" долучалась бомбоштурмова авіація повітряних сил, а також вертольоти вогневої підтримки морської авіації.

"Завдяки таким навчанням ми підтримуємо належний рівень бойової готовності корабельно-катерного складу до виконання поставлених завдань і далі плануємо нарощувати бойові спроможності щодо висадки морського десанту", - підсумував командир флотилії.

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Автор: Антоніна Доломанжи