Можливі показові акти насильства серед цивільного населення.

Окупанти на Луганщині одягаються в форму Збройних сил України і готують провокації.

Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), можливі показові акти насильства серед цивільного населення.

"На напрямку Кремінної зафіксоване використання штурмовими загонами військ РФ українського пікселя. Також росіяни можуть планувати операції під "чужим прапором" для дискредитація ЗСУ. Можливі показові акти насильства серед цивільного населення", – йдеться в повідомленні.

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Також в ЦНС зауважують, що для введення наших військових в оману військові РФ використовують форму ЗСУ. При цьому для відрізняння своїх підрозділів від наших росіяни використовують червоні, білі або сині стрічки на ногах.

Ситуація на Луганському напрямку

Під час повномасштабного вторгнення РФ окупантам вдалося майже повністю захопити Луганську область України. Влітку українські захисники розпочали контрнаступ у Луганській області, вже деокуповано понад 10 населених пунктів.

Операція зі звільнення області триває, однак просуванню українських військ заважають, зокрема, погодні умови. Крім цього, готуючись оборонятись ворог щільно замінував території.

Станом на середину січня в напрямку Сватове – Кремінна, а також на території Білогорівки точаться жорстокі бої.

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