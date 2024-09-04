Наші воїни стримали загарбників біля Покровська, розповів очільник Донецької обласної військової адміністрації.

Ситуація в Донецькій області складна, і ворог намагається прорвати нашу лінію оборони по всіх напрямках.

Про це сказав начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону. "В районі Покровська Сили оборони окупантів стримали", - зазначив він. За його словами, зараз в місті залишається 26 тисяч людей та 1076 дітей. Він нагадав, що місяць тому було у два рази більше - за місяць виїхало майже 20 тисяч людей.

"В Покровську всі фінансові установи не працюють, але в банкоматах коштів достатньо для того, щоб обслуговувати ту кількість населення, яка залишилася в місті. Майже 90% всіх установ, які обслуговують населення, закриті. Маленькі магазини і аптеки працюють", - сказав чиновник. Він зазначив, що в Мирнограді майже всіх дітей вивезли - до 50 залишилось.

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Начальник Донецької ОВА повідомив, що в Торецьк заходять ворожі диверсійно-розвідувальні групи. "Наші Сили оборони їх знищують і вибивають за межі міста", - наголосив він. За його словами, в місті залишилося 1700 людей. Філашкін зазначив, що в Торецьк дуже важко завозити гуманітарну допомогу, тому що ворог прострілює всі шляхи до міста не тільки зі ствольної артилерії, але й з FPV- дронів.

"Тільки за добу понад 2,5 тисячі разів ворог обстріляв Донеччину, одна людина і три отримали поранення", - зазначив він. Як повідомляв УНІАН, видання Forbes повідомило, що наступ на сході обходиться російським військовим величезною ціною, і цими вихідними росіяни пережили найдорожчі 24 години своєї війни в Україні.

Продовжується війна в Україні - новини, які вже відомі

У неділю аналітик Ендрю Перпетуа нарахував понад 180 пошкоджених, знищених і покинутих російських транспортних засобів й важкого озброєння. Власні втрати України були набагато меншими: менш як три десятки.

Зазначається, що наступ на Покровськ дуже дорого обходиться російським військам, і вони не зможуть підтримувати цей темп протягом тривалого часу. Деякі українські аналітики припускають, що противник досягне міста до середини вересня, але не зможе його захопити. І ця невдача може, нарешті, стати сигналом до кінця російського наступу, який розпочався минулої осені під Авдіївкою.

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