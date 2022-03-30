На деяких територіях можливе проведення мобілізації.

Не виключено, що на нещодавно захоплених територіях Луганської області окупаційна влада може провести мобілізацію.

Про це йдеться в оперативній інформації станом на 06: 00 Генерального штабу Збройних сил України.

У повідомленні сказано, що на тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада планує провести чергову хвилю мобілізації з 1 квітня поточного року. Не виключено, що будуть такі спроби й на нещодавно захоплених територіях області.

У Генштабі зазначають, що на тимчасово зайнятих ворогом територіях Запорізької та Херсонської областей ворог продовжує вчиняти протиправні дії щодо місцевого населення.

Зокрема, в населеному пункті Велика Білозерка Запорізької області підрозділи російських окупантів розосередилися по всьому населеному пункту і розташували техніку між житлових будинків.

Також наголошується, що в місті Мелітополь загарбники на підступах до міста обладнали блокпости і посилили пропускний режим.

"Ворог продовжує грабувати будинки і квартири місцевих жителів, затримувати проукраїнських активістів і працівників державних органів України", - повідомляє Генштаб.

У Генштабі також повідомили, що РФ перекинула в Україну дві тисячі військових з окупованих територій Грузії.