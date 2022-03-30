Російські окупанти й далі мають проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом, заявили у ЗСУ.

Росія з окупованих територій Грузії перекинула в Україну близько двох тисяч своїх військовослужбовців.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні про оперативну інформацію станом на 06:00 щодо російського вторгнення.

"З метою комплектування збройних сил російської федерації, з окупованих територій Грузії, на територію України було перекинуто підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південна Осетія) та 7-ї (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу. Від 4-ї військової бази було сформовано та відряджено до України три БТГр загальною чисельністю до 1200 осіб російських та осетинських військовослужбовців. З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано дві БТГр, а це близько 800 осіб"- сказано в повідомленні.

У Генштабі зазначають, що, за наявною інформацією, російські окупанти й далі мають проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом. Сказано, що військовослужбовці строкової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти, після їх участі у війні з Україною, почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт та направити для подальшого проходження служби в пункт постійної дислокації.

Також у Генштабі повідомляють, що угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу було відбито 4 атаки російських окупантів. Нашими воїнами знищено 7 танків, 7 одиниць броньованої, 2 одиниці автомобільної техніки та протитанкову гармату, а також противник зазнав втрат і у живій силі.

Як повідомлялося, у Генштабі також назвали ймовірну мету "відведення" російських військ.