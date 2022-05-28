Наступ від Попасної до Сєвєродонецька, а також наступ на трасу Лисичанськ-Бахмут зупинено.

У Сєвєродонецьку в місцевому готелі "Мир" сьогодні тривають бойові дії, і російські війська намагаються закріпитися в будівлі.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у відео на своєму YouTube-каналі. При цьому він зазначив, що в цілому Сєвєродонецьк знаходиться під контролем українських військових.

"У готелі "Мир" досі йдуть бої. Він ще не відбитий повністю. Там російські війська намагаються закріпитися. Вже з'явилися в мережі відео так званих кадировців, які грабують цей готель і поширюють відео. А ми намагаємося вибити їх звідти. Але ця будівля на самій околиці міста і практично за цим готелем починається ліс", - повідомив подробиці Жданов.

"Але решта міста під нашим контролем, позиції під нашим контролем. Наступ від Попасної до Сєвєродонецька зупинено. Наступ на трасу Лисичанськ-Бахмут зупинено. На трасі російських військ немає", - додав військовий експерт.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня керівник Сєвєродонецької міської ВЦА Олександр Стрюк повідомляв, що вдалося вибити з готелю "Мир" російську диверсійно-розвідувальну групу.

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