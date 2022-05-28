За його словами, окупанти знизили темп наступу від Попасної і перекинули всі сили на Сєвєродонецьк.

Росії потрібна швидка перемога, тому її війська почали наступ на Луганську область. Для них поставлено завдання - оточити Сєвєродонецьк.

Про це заявив експерт Микола Сунгуровський під час телемарафону.

За його словами, окупанти знизили темп наступу від Попасної і перекинули всі сили на Сєвєродонецьк.

"ЗСУ проводять дуже грамотно оборонні дії. Так, десь відступають, але це не паніка. Це робиться для того, щоб зберегти боєздатність наших військ, зберегти живу силу", – сказав він.

Обстріли Сєвєродонецька не припиняються з самого різного озброєння, російські війська в готелі" Мир", куди проникли ще напередодні, несуть величезні втрати, але залишаються в будівлі.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що Сєвєродонецьк не відрізаний, зв'язок з містом є, є можливість і поставляти гуманітарні вантажі, однак траса Лисичанськ-Бахмут – під постійними обстрілами військ РФ, тому пересуватися по ній небезпечно.

У Генштабі ЗСУ вранці, 28 травня, повідомили, що на Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії російські війська вели штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Осколонівка, Тошківка, успіху не мали, зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції.

Як повідомляв УНІАН, за даними ISW, російські війська взяли під контроль понад 95% Луганської області і, ймовірно, їх метою є завершити захоплення Сєвєродонецька найближчими днями.

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