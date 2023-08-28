Очільник ГУР МО - не "паркетний" генерал, зазначив представник військової розвідки.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов пояснив публічність очільника ГУР МОУ Кирила Буданов та розповів про причини його участі у спецопераціях.

Про це Юсов сказав в інтерв’ю ISLND TV, відповідаючи на запитання щодо того, що дехто часто критикує Буданова за те, що він дуже медійна та публічна персона. "У нас зараз на календарі 2023 рік. Тобто не 17 століття… Навіть не початок 20-го. І якщо ми говоримо про медійність і про роботу великих спецслужб великих держав, то там публічність стала нормою давно. Те, що у нас часто озираються, умовно, на якісь радянські зразки роботи спецслужб, - це колоніальна спадщина", - сказав Юсов.

Він зауважив, що світ змінюється, і західні спецслужби давно й публічно активно працюють в соціальних мережах.

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"І безумовно, слово очільника розвідки - це вагоме слово. Це слово, яке можна порівняти зі зброєю, яка може допомогти ворога ввести в оману, яка може мотивувати суспільство, яка може розкрити правду… Яка може вплинути на наших партнерів стосовно надання і продовження надання допомоги", - зазначив представник ГУР.

Юсов підкреслив, що якщо слово - це зброя, то вона має бути використана, адже вся зброя зараз повинна працювати на користь України.

"І те, що Кирило Буданов використав свою публічність для того, щоб офіційно сказати, що повномасштабний напад буде, я переконаний (це моя особиста точка зору), що це було надзвичайно важливе, потрібне і державницьке рішення. Не для нього персонально - для країни", - сказав він.

Представник ГУР також звернув увагу на тенденцію в сучасному світі, що "все стає більш явним", але при цьому зберігаються цілі підрозділи, величезна кількість офіцерів, проектів та напрямків, про які ніхто не знає.

На запитання щодо того, що чому Буданов бере особисту участь у військових спецопераціях, що дехто вважає легковажним, Юсов наголосив, що Буданов "може це робити".

"Він професійний військовий, людина, яка має досвід безпосередньої участі і командування у складних військових операціях, спецопераціях, безпосередньої участі в бойових діях. Він не "паркетний" генерал. І попри важкі поранення він розуміє, що іноді треба, для того, щоб зрозуміти справжню ситуацію на полі бою, читати не зведення і документи, а бути на місці", - сказав представник ГУР.

Так, за словами Юсова, це унікальне поєднання тактики та стратегії. Тобто, коли людина має необхідний рівень і для того, щоб безпосередньо брати участь у бойових діях, і для того, щоб реалізовувати воєнно-дипломатичні місії та керувати важливими міжнародними напрямками.

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У інтерв’ю ISLND TV Андрій Юсов також зазначив, що Буданов з 2014 року пережив понад 10 замахів на своє життя. За його словами, до спроб вбити Буданова можна віднести й авіаційно-ракетний удар.

Юсов також підкреслив, що під час замахів розвідка, зокрема й в місті постійної дислокації, не зупиняла своєї роботи, як і її очільник. Він зауважив, що внаслідок останніх нападів ніхто зі співробітників ГУР не загинув.

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