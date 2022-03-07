Загиблих на місці не виявлено.

Внаслідок бомбардування Харківського бронетанкового заводу поранено працівника підприємства.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Харківській області, напад стався близько 10:50 7 березня.

"Ворог здійснив авіаційний удар та удар з реактивної системи залпового вогню. Один робітник підприємства отримав поранення. Його госпіталізували. Зруйновані та зазнали значних пошкоджень корпуси цехів", - йдеться у повідомленні.

На місце події одразу прибули рятувальники та поліція. Вони перевірили територію та задокументували факт злочину. Загиблих на місці не виявлено.

Як раніше повідомляв УНІАН, Харківщину наказує бомбити генерал-майор РФ, який народився в Чугуєві. Командування "здав" один з полонених окупантів під час допиту.

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