Правоохоронці і звичайні городяни продовжують виявляти диверсійні розвідувальні групи.

Відомого сепаратиста часів Революції Гідності "Топаза" затримали в Харкові. Він входив до складу диверсійної розвідувальної групи.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал Труха.

"Топаза знову спіймали на здійсненні диверсійної діяльності", - йдеться в повідомленні.

Хто такий "Топаз"

Житель Харкова Гнат Кромський за часів Революції Гідності був одним з керівників охорони Антимайдану в Маріїнському парку в Києві.

Крім того, на мітингу біля Харківської міськради він агітував людей за федералізацію України. В результаті його заарештували, а суд дав йому вісім років ув'язнення за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, участь у масових заворушеннях і незаконне заволодіння авто.

Вже 28 вересня 2018 року Жовтневий районний суд міста Харкова звільнив "Топаза" з-під варти. Суддя пояснив своє рішення тим, що адвокат подав клопотання про перегляд термінів утримання Кромського під вартою відповідно до "закону Савченко".