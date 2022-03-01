Обмеження на пересування вводяться з 20:00 до 7:00.

Комендантська година на території Київської області діятиме з 1 до 2 березня. Обмеження на пересування вводяться з 20:00 до 7:00.

Про це повідомив глава Київської обласної Військової адміністрації Олексія Кулебу

"По всій Київській області з 1 по 2 березня вводиться комендантська година з 20:00 до 7:00. Не виходимо на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи)", - йдеться в повідомленні.

За його словами, українські військові продовжують обороняти Київську область, а на деяких напрямках йдуть важкі бої.

"Прошу з розумінням поставитися до комендантського часу. Він необхідний в першу чергу для безпеки жителів регіону", - зазначив Кулеба