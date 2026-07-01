У Києві працює ППО, зафіксовано падіння уламків

У столиці чути вибухи, ворог запустив дрони на Київ.

У Києві чутні вибухи, працює ППО. Мешканців столиці закликають перебувати в укриттях до відбою.

"Кияни, зараз на підступах до столиці підрозділи ППО ведуть вогонь по ворожих цілях. Існує ймовірність подальшого просування ударних БПЛА в напрямку столиці. Також існує ймовірність комбінованої атаки в ці дні", – повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.

"Фіксуємо падіння уламків у Деснянському та Шевченківському районах. Уточнюємо інформацію про постраждалих", – додав чиновник.

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23:51 У Шевченківському районі внаслідок атаки сталось займання у готелі, повідомив Тимур Ткаченко.

23:42 Канал "Миколаївський Ваньок" повідомив, що у повітря піднялися вже близько 10 літаків стратегічної авіації РФ. Залежно від того, до яких пускових рубежів вони прямуватимуть, ракети можуть увійти в повітряний простір України приблизно з 02:00 до 05:00.

23:39 Мер Києва Віталій Кличко повідомив про загоряння в Шевченківському районі: горить дах триповерхової нежитлової будівлі. У Деснянському районі уламки БПЛА впали біля приватного будинку. Пожежі немає.