Російські окупанти могли розсіяти касетні боєприпаси, також могли стріляти з реактивних систем залпового вогню "Смерч" або "Торнадо С".

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів про вибухи у місті Кривий Ріг та Криворізькому районі.

Про це Вілкул повідомив у Telegram. Він розповів, чим саме РФ могла бити по місту та району, а також наголосив на необхідності дотримуватися правил безпеки.

"Про вибухи. Важливо! Район Лозуватки, радіус до 10 км. від даного населеного пункту. Найбільш імовірно "Смерч" або "Торнадо С", - заявив Вілкул.

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Також він зазначив, що вибухи в повітрі - це можливе велике розсіювання касетних боєприпасів.

"Дивимось під ноги, доглядаємо за дітьми, не беремо в руки блискучі циліндрики! Будь-яка інформація – телефонуємо 101, 102 та 1520", - заявив Вілкул.

Обстріли Дніпропетровщини: як РФ атакує мирні міста

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада у Кривому Розі російські окупанти вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури, були значні руйнування. Відомо, що рашисти застосували іранський дрон.

8 листопада стало відомо, що вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину. Росіяни били з "Градів" та важкої артилерії. На щастя, обійшлося без жертв.

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