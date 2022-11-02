Громадян закликали не публікувати фото з місць ударів.

Сьогодні ввечері російські окупанти вчергове атакували Кривий Ріг.

Як зазначив начальник військової міської адміністрації Олександр Вілкул, є дані про щонайменше один удар. Він уточнив, що РФ атакувала місто іранським дроном.

Громадян закликали не публікувати фото з місць ударів.

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У Telegram-каналі "Збройні сили України" уточнюється, що дрони-камікадзе росіян зафіксовані також у Кіровоградській області.

Крім того, як писав УНІАН, ввечері 2 листопада ворог атакував Запоріжжя. За словами секретаря міськради Анатолія Куртєва, силами ППО знищено усі іранські БПЛА на підльоті до міста.

Водночас голова Запорізької ОВА Олександр Старух писав про удар по передмістю обласного центру.

Війна в Україні: головні новини

Продовжується контрнаступ ЗСУ на півдні й сході країни. Водночас на Донецькому й Луганському напрямках фіксується посилення угрупувань окупантів.

Ввечері Генштаб повідомляв про наступальні дії росіян на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів ЗСУ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Бахмутський напрямок залишається одним із найнапруженіших на фронті, а місто Бахмут дуже сильно пошкоджено.

В Херсоні росіяни заблокували цивільним рух через Дніпро, триває депортація місцевого населення у світлі деокупації регіону.

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