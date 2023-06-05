Їх змушують ставати російськими агентами.

На окупованих територіях Запорізької області загарбники змушують місцевих таксистів співпрацювати з ними.

Як повідомляють у Центрі національного спротиву, окупаційна адміністрація змушує працівників служб таксі ставати їхніми агентами та виявляти людей, які підтримують Україну. Це ще один спосіб загарбників виявити українських партизанів.

"Таксистів змушують ставати агентами окупантів та повідомляти ворогу про осіб з проукраїнськими настроями. Таким чином росіяни сподіваються побороти українське підпілля. Однак в них немає жодних шансів перемогти український спротив", - додають у ЦНС.

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Ситуація в Запорізькій області: останні новини

Нещодавно мер окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти викопали на околицях міста великі траншеї.

Також вони оголосили на окупованих територіях області "евакуацію". У Міністерстві оборони України вважають, що таким чином загарбники намагаються приховати контррозвідувальні та фільтраційні заходи.

Крім того, у ЦНС повідомляли про перекидання на територію області омонівців з Дагестану, які мають стати "кістяком" місцевого підрозділу ОМОН.

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