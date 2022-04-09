Великі холодильники промислових складів окупанти використовують для зберігання тіл.

У Маріуполі посилено працюють мобільні крематорії росіян.

Про це у Facebook повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона зазначає, що геноцид українського народу РФ щодня отримує нові свідчення. "Окупанти продовжують зачищати вулиці від тіл загиблих. Уже майже проведено зачистку в Лівобережному районі, районах приватної забудови "Парковий" та "Новоселівка", центральних вулиць", - повідомила омбудсмен. За її словами, крематорій рашисти розмістили у промисловій зоні складів по Володарському шосе у районі торгівельного центру "Метро". "Великі холодильники промислових складів окупанти використовують для зберігання тіл", - написала Денісова.

Вона також зазначила, що у звільненому від окупантів селищі Макарів (Київської області) виявили 132 розстріляні особи – є як масові поховання, так і поодинокі тіла загиблих.

Раніше стало відомо, що під Маріуполем окупанти катували журналіста Євгена Баля. 78-річного чоловіка жорстоко побили. Він помер внаслідок катування.

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