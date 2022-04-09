18 березня російські військові взяли журналіста у полон, вони його жорстоко били.

Під Маріуполем окупанти катували журналіста Євгена Баля. 78-річного чоловіка жорстоко побили. Він помер внаслідок катування.

Про це повідомляється у Telegram Національної спілки журналістів України.

Журналіст, письменник, волонтер, член Національної спілки журналістів України та Національної спілки письменників України Євген Баль жив під Маріуполем, у Мелекіно. 18 березня окупанти прийшли до оселі чоловіка та незаконно його заарештували.

"Приводом для затримання начебто стали "компрометуючі" фото разом із українськими військовими. Окупанти перевернули догори дном будинок, а самого господаря забрали "на підвал". За три дні його, жорстоко побитого, відпустили", - розповіла перша секретар НСЖУ Ліна Кущ.

Спілка журналістів тримала в таємниці переслідування Баля, аби той міг виїхати з тимчасово захопленої території та потрапити у безпечне місце.

"2 квітня він пішов із життя. Його смерть стала наслідком катувань, яким піддали журналіста-ветерана російські окупанти", - повідомили у НСЖУ.

Євген Баль був капітаном 1 рангу у відставці, моряком-підводником. Він писав книги про початок війни на Донбасі, описував події 2014 року. Він зустрічався із морськими піхотинцями, із бійцями полку "Азов", із морськими прикордонниками – з багатьма військовими підрозділами, які обороняли Маріуполь та Україну.

У 2014 році Баль був одним із мешканців Мелекіного, які не дозволили підняти над селом прапор країни-окупанта.

"Національна спілка журналістів України (НСЖУ) висловлює співчуття з приводу смерті нашого колеги Євгена Баля та звертає увагу на те, що Росія цілеспрямовано переслідує українських журналістів на тимчасово захоплених РФ територіях. Незаконний арешт та побиття, наслідком яких стала смерть нашого 78-річного колеги, - це ще один воєнний злочин окупантів, за який має настати невідворотне й суворе покарання", - додали у спілці.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що журналісти поспілкувалися з пасажирами евакуаційного поїзда-примари. Люди розповідають, що вони пережили звірячий страх.

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