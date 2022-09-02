У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області окупанти почали роздавати "повістки". Особливо це торкнулося чоловіків, які отримали російський паспорт.
Про це повідомляє місцеве видання "РИА Мелитополь".
У розпоряджені журналістів опинилося фото однієї з таких "повісток". Адресату повідомили про обов'язок з'явитися у зв'язку із заходами щодо забезпечення призову на військову службу.
Чоловік, якому адресовано "повістку", повинен був з'явитися до "військкомату" 29 серпня. Окрім паспорта, його просили взяти із собою водійське посвідчення категорій В та С.
Як повідомляв УНІАН, через тимчасово окупований Мелітополь Запорізької області російські військові переганяють свою техніку. Місцеві жителі бачили кілька колон військової техніки окупантів.
Водночас у місті працює рух спротиву. Раніше партизани підірвали співробітників Федеральної Служби безпеки РФ біля "обителі розпусти", а саме біля готелю "Цитадель". Співробітники російської спецслужби зазвичай розважалися в цьому готелі з місцевими дівчатами легкої поведінки.