Росіяни намагаються обкласти підприємців "податком та платою" на користь РФ – готівкою та товарами або продуктами.

У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області російські військовослужбовці масово затримують підприємців, а відпускають їх лише після виплати "компенсації".

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

За словами омбудсмена, у них проводяться обшуки в офісах та домівках.

"Окупанти намагаються обкласти підприємців "податком та платою" на користь РФ – готівкою та товарами або продуктами. Такими діями армія РФ порушує право власності, гарантоване статтею 33 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ, відповідно до московського механізму врахувати ці факти порушень прав людини РФ в Україні", - наголосила Денісова.

Вас також можуть зацікавити новини: