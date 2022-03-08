Поліцейський в Ірпені прощається з сином / скріншот t.me
У мережі опублікували зворушливі кадри, на яких український поліцейський в Ірпені прощається з сином. Малюка вивозять в безпечне місце.
Відеозапис опублікувало видання Reuters.
"Путін, українці тобі цього ніколи не забудуть і не пробачать!",- підписано відео.
Нагадаємо, жителі міста Ірпінь знаходяться без світла, води і тепла, окупанти заборонили городянам виходити з дому. В Ірпені, а також Бучі, Гостомелі, Ворзелі під Києвом, тривалий час тривають запеклі бої. Тривати евакуація населення з Ірпеня до Києва, вже допомогу надали трьом тисячам цивільних осіб.
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Про це йдеться в повідомленні Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.