Дитину відвозять в безпечне місце.

У мережі опублікували зворушливі кадри, на яких український поліцейський в Ірпені прощається з сином. Малюка вивозять в безпечне місце.

Відеозапис опублікувало видання Reuters.

"Путін, українці тобі цього ніколи не забудуть і не пробачать!",- підписано відео.

Нагадаємо, жителі міста Ірпінь знаходяться без світла, води і тепла, окупанти заборонили городянам виходити з дому. В Ірпені, а також Бучі, Гостомелі, Ворзелі під Києвом, тривалий час тривають запеклі бої. Тривати евакуація населення з Ірпеня до Києва, вже допомогу надали трьом тисячам цивільних осіб.

Про це йдеться в повідомленні Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

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