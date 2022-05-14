Їх знайшли в соціальних мережах.

У Мінцифри за допомогою штучного інтелекту розпізнали сотні вбитих росіян і написали тисячам їхніх друзів і рідних у різних соцмережах.

Листування з ними опублікував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Людям повідомляли про загибель солдатів і закликали їх не йти на війну, а також не відпускати в Україну своїх близьких. На опублікованих скриншотах можна побачити, як вони ставляться до війни.

"Нічого страшного, у ВВВ теж гинули люди, але перемога була за нами" - пише родич російського солдата.

"Вони виконують свій військовий обов'язок! І вона (війна - УНІАН) не чортова! Скоро приїду до вас, тварі!"- пише брат загиблого солдата.

"Та якщо мій батя піде, я буду тільки радий. Чесно. Він не особливо хороша людина", - пише інший громадянин РФ.

"Ні, родич не мій. Але нічого, війна скоро закінчиться. Ми вб'ємо їх усіх, хай простить нас Бог. Слава Росії!" - відповідає росіянин.

"Як бачимо, росіяни підтримують війну і не дуже переживають за померлих родичів. Це в черговий раз доводить, що відповідальність за розв'язану війну і вбивства мирних українців несе не тільки Путін і політичне керівництво, але і всі пересічні росіяни, які вже понад 20 років обирають диктатора президентом", - написав Федоров.

Раніше повідомлялося, що росЗМІ розповіли про героїзм свого військового у бою "за Білгород".

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