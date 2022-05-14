Село було під російською окупацією понад два місяці.

Мешканці Руської Лозової в Харківській області після звільнення села від "русского миру" просять владу перейменувати їхній населений пункт на Українську Лозову.

Про це у Facebook заявив нардеп Євген Пивоваров.

Село було під російською окупацією понад два місяці.

"Понад два місяці цей населений пункт на Харківщині був під окупацією російських загарбників. Мешканці потерпали від знущань окупантів. Ворог зухвало руйнував їхні домівки, трощив магазини, дорожню інфраструктуру, сильно пошкоджений і Храм Миколи Чудотворця. Обстріли села продовжуються і нині… Зважаючи на численні прохання мешканців села, направив звернення щодо розгляду питання про перейменування села Руська Лозова на Українська Лозова", - написав Пивоваров.

Звернення направлено до Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та Харківської обласної ради.

"Руська Лозова — це Україна. І її назва має бути українська", - додав Пивоваров.

Як писав УНІАН, Руська Лозова разом з рядом інших населених пунктів на Харківщині була відбита українськими військами наприкінці квітня.

Війна в Україні: оновлені дані

ЗСУ успішно контратакували під Харковом, в результаті чого росіянам довелося залишати розгромлені позиції і рухатися в бік російського кордону.

Тим не менш, ворог не покидає намір захопити Донецьку, Луганську та Херсонську області. У вказаних напрямках ведуться активні й запеклі бої.

Міноборони та МВС констатували початок третьої вирішальної фази війни. За словами Олексія Резнікова, наступні тижні ЗСУ повинні покладатися на власні сили, поки поставлене Заходом важке озброєння зрівняє на фронті сили.

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