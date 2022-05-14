Російська пропаганда готує пояснення для росіян, чому війська РФ покидають Харківську область.

Пропагандистський кремлівський ресурс "Царьгород" розповів про героїчне поранення 26-річного російського військового Романа Кулаги, який, за логікою окупантів, захищав Бєлгородську область від ЗСУ.

Про це у пропагандистів вийшов окремий матеріал.

Кулага, пише Царгород, "наодинці вів бій з палаючого танка, що був чотири рази підбитий".

Окупант з Бєлгородської області. І хоч брав участь у боях на Харківському напрямку, пропагандисти вказують, що в цих самих боях росіянин нібито не дав ЗСУ пройти до Бєлгородської області.

ВСУ накрили росіян.

"Романа поранило в обличчя і ногу. Спекотно, боляче, але страху немає. І поранений командир сідає за танковий кулемет і нерухомий палаючий російський танк ... продовжив бій!"- стверджують пропагандисти.

До слова, Генштаб ЗСУ, як і американський Інститут вивчення війни, констатує виведення російських військ з Харківської області завдяки успішному контрнаступу українських захисників.

Імовірно, висвітленням інтенсивних боїв і особистісного "героїзму" окупантів російська пропаганда готує підгрунтя, щоб пояснити своїй аудиторії, чому командуванням РФ не були досягнуті намічені цілі щодо захоплення Харкова.

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