Зокрема, до 2022 року планується переведення управлінських процесів ЗСУ на нову доктринальну базу.

У Міністерстві оборони України розпочали наступний етап військової реформи.

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Як передає прес-служба відомства, про це заявив Міністр оборони України Андрій Таран в ході відеозустрічі з послом Канади в Україні Ларисою Галадзою.

Голова оборонного відомства заявив, що переведення управлінських процесів і принципів функціонування Збройних сил України на нову доктринальну базу до кінця 2022 є амбітною метою щойно розпочатого етапу оборонної реформи.

Зокрема, глава оборонного відомства підкреслив, що зазначена мета вимагає підготовки фахівців, здатних діяти відповідно до її положень.

Він також додав, що в ЗСУ має бути впроваджений новий стиль військового лідерства, нова філософія відносин у військових колективах, а також відбутися зміна військової культури.

Міністр оборони зазначив, що яскравим прикладом підтримки з боку Канади оборонної реформи та зусиль для досягнення зазначеної мети є імплементація Угоди про співробітництво у сфері інституційної оборонної реформи, підписаної 19 серпня між оборонними відомствами двох країн.

Крім того, в ході спілкування канадською стороною був представлений проект PROTECT, який дозволить посилити інституційні можливості та інвестувати в людські ресурси з метою подальшої реалізації євроатлантичних прагнень України.

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Автор: Віталій Саєнко