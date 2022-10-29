За його словами, окупанти сподівалися на масовий перехід українських силовиків на їхній бік.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, скільки правоохоронців виявилися зрадниками і перейшли на бік ворога.

Про це він сказав у інтерв'ю, оприлюдненому в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання щодо зрадників в лавах МВС, очільник міністерства зауважив: "Тактика росіян полягала в тому і сподівання було в тому, що правоохоронці, силовий блок масово, як у 2014 році, перейде на бік ворога. Тоді цілі управління, підрозділи, відділки цілими складами переходили на бік ворога... за виключенням одиниць".

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Ці одиниці, додав він, продовжили службу у Національній поліції України.

"На сьогоднішній день кількість осіб, які перейшли на бік ворога, якщо на окупованих (територіях - УНІАН), - це одиниці людей. Якщо ми говоримо про тих, хто перейшли (на бік ворога - УНІАН) в Маріуполі, в якому росіяни намагалися показати, що це колишні правоохоронці, - це, в основному, колишні міліціонери. Підкреслюю. Міліція у нас була ліквідована у 2014 році. Тобто це ті люди, яких набирали в "органи поліції" "ДРН", "ЛНР", - це вони служили в міліції, в ДАІ до 2014 року", - розповів Монастирський.

Водночас, зауважив він, деякі співробітники Нацполіції, особливо, в Луганській також переходили на бік ворога.

"По них заведені кримінальні провадження, оголошені підозри. І вони складають менше відсотка від загальної кількості поліції, яка працює", - сказав міністр.

Він наголосив, що система МВС і правоохоронний блок в цілому упорався з цим викликом.

"Той план, який був у ворога, і сподівання, що так буде, як у 2014 році, - він не виправдався", - зауважив Монастирський.

Ексгумація тіл загиблих: деталі від МВС

Також очільник МВС розказав, скільки тіл загиблих українців вже ексгумували.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, що на щойно звільнених від російських окупантів територіях України ексгумували близько тисячі тіл загиблих.

Наголошується, що "відкриваються шокуючі факти звірств окупантів: серед загиблих не тільки військові, але й цивільні - дорослі та діти".

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