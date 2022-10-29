Наразі черга на ДНК-експертизу складає в середньому два місяці, зазначив міністр.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розповів, скільки тіл загиблих українців було ексгумовано на деокупованих територіях.

Про це він сказав у інтерв'ю, оприлюдненому в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання щодо братських могил та стихійних поховань убитих російськими окупантами українців, Монастирський розповів: "Якщо ми говоримо про Донецьку область, то наразі на деокупованих територіях ми виявили 268 тіл, з них ідентифіковано 175. Тобто трохи більше половини".

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На Харківщині, зазначив він, знайдено було 765 тіл, з них попередньо ідентифіковано 453.

"На Херсонщині, поки там, фактично, небагато населених пунктів, які саме поліція взяла під контроль, - це виявлено 44 тіла, з яких лише три поки ідентифіковано", - сказав міністр.

Монастирський пояснив, що складність з ідентифікацією полягає в тому, що фактично всі експертизи проводяться через ДНК-аналіз, адже "візуально встановити схожість зараз вже майже неможливо".

"Відбирається ДНК цих тіл, ідуть запити родичів про зниклих... Потім родичі здають ДНК і йде порівняння. У разі, якщо є поєднання, тоді ми можемо казати, що ідентифікована та чи та особа", - розповів урядовець.

За його словами, наразі черга на ДНК-експертизу складає в середньому два місяці.

Ситуація на звільнених територіях України - найважливіші новини

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, що на щойно звільнених від російських окупантів територіях України ексгумували близько тисячі тіл загиблих.

Наголошується, що "відкриваються шокуючі факти звірств окупантів: серед загиблих не тільки військові, але й цивільні - дорослі та діти".

Варто зазначити, що Збройні сили України пішли у контрнаступ наприкінці серпня. 16 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що була звільнена майже вся Харківська область.

Також армія України звільнила низку населених пунктів у Херсонській, Луганській та Донецькій областях.

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