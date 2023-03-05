Зокрема, в районі Вугледара ворожий козачий батальйон "Степ/Тигр" почав ігнорувати взаємодію з армією РФ.

Російська окупаційна армія втрачає контроль на полі бою над так званими "козачими батальйонами".

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні щодо ситуації з російським вторгненням, на позиціях в районі Вугледара виконує завдання ворожий козачий батальйон "Степ/Тигр". За даними ГШ, командування підрозділу вкрай незадоволене керівництвом збройних сил Російської Федерації та нехтує взаємодією з підрозділами російської окупаційної армії.

Ситуація на фронті: новини 5 березня

Сили оборони відбили за добу понад 130 атак на 5 напрямках Донбасу, де зосереджені основні сили противника. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється та намагається покращити тактичне положення для відновлення наступу.

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Особливо "гаряче" в Бахмуті. Втім, аналітики ISW вважають, що російським військам не вдасться найближчим часом оточити місто. На Луганщині окупанти зосередилися на двох напрямках. Йдеться про Білогорівку та Кремінну.

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