Зокрема, гучно було в північній частині міста.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. Місцеві жителі почули їх кілька.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. "Окупанти метушаться. Спокійне літо ніхто й не обіцяв", - прокоментував він.

Пізніше Федоров уточнив, що мешканці повідомляють, що гучно було в північній частині міста, а також чули вибух в стороні Якимівки.

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"Рашисти вже відрапортували про надвлучне "певео", проте чорний дим і рух швидких по місту натякають на щось інше", - зауважив він.

Ситуація в Мелітополі

Окупанти в місті ніколи не почували себе безпечно. Там постійно з ними трапляється "бавовна". Один з таких випадків стався 3 червня. Тоді на концерт Кобзона відправився місцевий колаборант Сергій Дідоводюк разом з донькою - теж любителькою "русского міра". Він входив у коло довірених осіб російських окупантів, де вирішував кадрові питання і здавав проукраїнськи налаштованих громадян, вказуючи, кого треба катувати.

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