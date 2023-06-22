У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. Місцеві жителі почули їх кілька.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. "Окупанти метушаться. Спокійне літо ніхто й не обіцяв", - прокоментував він.
Пізніше Федоров уточнив, що мешканці повідомляють, що гучно було в північній частині міста, а також чули вибух в стороні Якимівки.
"Рашисти вже відрапортували про надвлучне "певео", проте чорний дим і рух швидких по місту натякають на щось інше", - зауважив він.
Ситуація в Мелітополі
Окупанти в місті ніколи не почували себе безпечно. Там постійно з ними трапляється "бавовна". Один з таких випадків стався 3 червня. Тоді на концерт Кобзона відправився місцевий колаборант Сергій Дідоводюк разом з донькою - теж любителькою "русского міра". Він входив у коло довірених осіб російських окупантів, де вирішував кадрові питання і здавав проукраїнськи налаштованих громадян, вказуючи, кого треба катувати.