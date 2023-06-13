За даними мера Мелітополя, окупанти дозволяють евакуюватися тільки колаборантам.

Чим активніше просувається контрнаступ ЗСУ, тим міцніше росіяни хапаються, як за рятувальний круг, за цивільних українців на тимчасово окупованих територіях.

Про це сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що за наказом місцевого гауляйтера Балицького у якості живого щита сьогодні тримають мешканців населених пунктів вздовж лінії фронту.

"Так, жителі Верхньої Криниці та П'ятихаток за 75 км від Мелітополя повідомляють, що виїхати власним транспортом після оголошеної "евакуації" дозволили лише зрадникам. Цивільних у цей же час не випускають", - повідомив Федоров.

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"Нагадаю, мешканці Мелітополя завдяки нашим міжнародним партнерам мають можливість евакуюватися до країн ЄС або на підконтрольну Україні територію", - підкреслив мер міста.

Ситуація в Мелітополі

З 1 березня 2022 року місто знаходиться під російською окупацією. При цьому там регулярно трапляється "бавовна", також у Мелітополі діє потужний рух опору.

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