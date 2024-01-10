Окремі країни-члени НАТО розповіли про плани надати мільярди євро Україні на посилення системи ППО у цьому році.

Союзники країни-членів Організації Північноатлантичного договору зобов'язалися сильніше зміцнити систему протиповітряної оборони України.

10 січня відбулася зустріч Ради Україна-НАТО у зв'язку з нещодавніми хвилями тяжких російських авіаударів, спрямованих на українське цивільне населення та інфраструктуру, йдеться у пресрелізі на сайті Альянсу.

Зокрема, союзники рішуче засудили посилення російських авіаударів в Україні, а також застосування Росією балістичних ракет, одержаних від Північної Кореї, і ударних дронів, отриманих з Ірану.

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У повідомленні сказано, що країни-члени НАТО вже доставили в Україну широкий набір різноманітних системи протиповітряної оборони і сьогодні підтвердили їхнє зобов'язання ще більше зміцнити обороноздатність України. В межах Альянсу союзники закуповують до тисячі ракет для систем Patriot для поповнення своїх запасів, оскільки продовжують посилювати протиповітряну оборону України.

Також сказано, що Німеччина нещодавно доставила в Україну системи протиповітряної оборони Patriot та Skynex та додаткові ракети для протиповітряної системи IRIS-T. Велика Британія відправляє в Україну близько 200 ракет протиповітряної оборони.

При цьому, сьогодні союзники чітко заявили, що продовжать забезпечувати Україну основною військовою, економічною і гуманітарною допомогою. Багато союзників намітили плани з надання мільярдів євро на подальші можливості у 2024 році.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив: "НАТО твердо засуджує російські атаки ракетами і дронами проти українського цивільного населення, у тому числі зброєю з Північної Кореї та Ірану. Другий рік поспіль, Путін намагається зламати Україну масовими ударами, але він не досягне успіху. Кампанія Росії з жорстокості лише зміцнює рішучість України. Оскільки Москва посилює удари по українським містам і цивільним, союзники НАТО зміцнюють протиповітряну оборону України. Ми продовжимо виступати на стороні мужніх українців, бо вони дають відсіч агресивній війні Росії".

Засідання Ради Україна-НАТО відбулося на рівні послів і було скликано за запитом України. На зустрічі головував Столтенберг. Послів НАТО і запрошеного представника Швеції ознайомили із ситуацією командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук та заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв.

Засіданні Ради Україна-НАТО - деталі

Як повідомляв УНІАН, посилення української системи ППО мало бути головною темою на засіданні Ради Україна-НАТО. Українська влада висловлювала сподівання на швидкі зобов'язання країн-партнерів щодо надання допомогти ППО ЗСУ для відбиття масованих атак російських окупантів. Йдеться як про сучасні системи, так і про боєприпаси для них.

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