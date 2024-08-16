Відео моменту удару мостом через річку Сейм у Курській області опублікував командувач Повітряних сил ЗСУ Олещук.

У Повітряних силах показали момент удару ЗСУ по мосту через річку Сейм у Курській області РФ.

"Авіація Повітряних Сил бере активну участь в бойових діях на Курському напрямку. Українські пілоти високоточними ударами б’ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також – логістичних центрах та шляхах постачання противника", - повідомив Командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Фахівці Бі-Бі-Сі з верифікації вивчили фотографії зруйнованого мосту через річку Сейм у Глушково, які раніше сьогодні розповсюджували російські Z-канали.

Порівняння із колишніми зображеннями мосту приводять до висновку, що зображення вперше опубліковано вдень 16 серпня. Деталі зображень, у тому числі огородження збоку, збігаються з відео мосту, знятим, коли він ще був цілим.

Знищення мосту в Курській області

Під час першого удару мостом проїжджали співробітники "Народного фронту" Микола Ковальов, Давид Соколов та Федір Геращенко. Вижив лише останній. Другим ударом близько 17:00 знищено проліт мосту. Села Тьоткіно, Попово-Лежачі, Волфіно та ще 27 населених пунктів Глушківського району відрізані від решти підконтрольної ЗС РФ території. Евакуація мирного населення утруднена.

Також ЗСУ б'ють мостом у селі Званне в цьому ж районі, пише "військор" Роман Альохін.

Міст через Сейм – основний шлях доставки боєкомплекту та продовольства для російського угруповання у цьому районі. Його знищення стало початком захоплення Глушківського району, вважають воєнблогери.

Вас також можуть зацікавити новини: