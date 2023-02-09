Наступного тижня підвищення температури ґрунту і танення снігу погіршать умови для пересування по всьому Донбасу.

Російські окупанти можуть розвивати наступ незважаючи на погіршення погодних умов у найближчі півтора місяці.

Про це йдеться у свіжому огляді британської розвідки. Автори зазначили, що погода продовжує відігравати важливу роль у ході війни в Україні. Останніми днями умови переміщення по пересіченій місцевості на Донбасі практично не змінилися, хоча земля й замерзла, зазначили в розвідці.

Але, за прогнозами, наступного тижня підвищення температури ґрунту і танення снігу погіршать умови для пересування по всьому Донбасу. За оцінкою британської розвідки, умови пересування по пересіченій місцевості будуть найгіршими в середині і наприкінці березня, коли буде багато багнюки.

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"Командири з обох сторін, найімовірніше, намагатимуться уникати планування великих наступальних операцій у цей час. Проте політичні чи оперативні можливості можуть переважати над цими побоюваннями, як це продемонструвала РФ, почавши вторгнення наприкінці лютого 2022 року", – йдеться у огляді.

Новий наступ окупантів

В Головному управлінні розвідки Міноборони вважають, що російські війська підуть у наступ на трьох напрямках: Донецька, Луганська та Запорізька області.

За даними Financial Times, українській владі передали інформацію про новий наступ Росії. При цьому ймовірним напрямком атаки аналітики називають західну частину Луганської області в районі Кремінної та Лиману.

Інститут вивчення війни зазначив, що російські окупанти поспішають почати новий масштабний наступ, щоб встигнути до надходження нової зброї ЗСУ.

7 лютого у британській розвідці зазначили, що малоймовірно, що армія РФ спроможна наростити сили для значного впливу на хід війни в Україні протягом найближчих тижнів.

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