Данілов підкреслив, що провести вибори в таких умовах не є можливим.

Ситуація на окупованому Росією Донбасі нагадує концтабір.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає ТСН.

Данілов підкреслив, що поки ОРДЛО контролює Росія - проводити вибори там не можна.

"Якщо говорити про ситуацію щодо Мінських домовленостей, то можу сказати, щось, в якому вигляді вони є - це повний абсурд. Не дивно, коли громадяни України починають нам кричати: "Давайте швидко виконувати Мінські домовленості". Скажіть, будь ласка, як у концтаборі можна провести вибори?",- сказав Данілов.

"Сьогодні частина території окупована, під впливом Російської Федерації, керівництво якої знаходиться на території Донецької та Луганської областей, призначається там, приїжджає звідти. Офіцери Російської Федерації, генерали Російської Федерації, зброя Російської Федерації - відомо це всім. Повчають: "нам не треба говорити правду про наших партнерів". Якщо ми не будемо говорити правду в очі, якщо ми не будемо називати речі своїми іменами - нас ніхто не буде поважати", - додав секретар РНБО.

Він також заявив, що українська армія здатна звільнити окуповані міста Донбасу, але не робить це через потенційно великі людські жертви.

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Автор: Юрій Годован