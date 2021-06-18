Поки інформації про жертв та постраждалих не надходило.

Окупанти повідомляють про потужний вибух на газопроводі в центрі тимчасово непідконтрольного Україні Луганська.

НП сталася в ніч на п'ятницю, 18 червня. Відео опубліковано в Telegram-каналі "Репортер Руденко".

Читайте такожВ Одесі прогримів вибух на підстанції: частина міста опинилася без води та світла (відео)На записі видно, що після вибуху розгорілася серйозна пожежа. Інформація про загиблих і постраждалих поки не надходила.

Як повідомляють ресурси бойовиків, станом на ранок 18 червня загоряння загасили, почалися ремонтні роботи.

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Автор: Ольга Робейко