Проте в Росії є чимало складів, з яких можна розконсервовувати техніку та перекидати її на фронт, але це буде набагато старіша техніка.

В Росії залишається все менше новітніх озброєнь, проте вона здатна воювати від 6 до 12 місяців.

Про це в інтервʼю Forbes розповів директор неурядової аналітичної організації "Центр досліджень армії, конверсії і роззброєння" Валентин Бадрак.

"В Росії залишається все менше новітніх озброєнь. Приклад про літаки. На озброєнні в РФ стоїть 1 500 бойових літаків, з них близько 400 було введено в стрій після 2010-2011 років. Саме тоді росіяни почали впроваджувати військову програму "літак пʼятого покоління Су-57". За 10 років за цією програмою в Росії був вироблений лише один Су-57. У них просто немає технологій та комплектуючих їх виготовляти", - зауважив експерт.

Бадрак додав, що збройні сили України знищили близько третини нових літаків, зокрема Су-35 та бомбардувальників Су-34. Скоро російська армія буде вимушена перейти на літаки радянського виробництва.

"Росія більше не може використовувати ракетний комплекс "Кінжал", бо не в змозі їх виробляти, не може бити з "Калібрів", точніше може лише з тих, що залишились "про запас" на кораблях. Майже вичерпався ресурс потужних авіаційних ракет Х-101 та Х-555. Тому і відбуваються такі невибіркові бомбардування зі знищенням цивільної інфраструктури. Російська армія почала використовувати протикорабельні комплекси "Бастіон" з ракетами Онікс. Цими ракетами кілька днів тому вдарили по Одесі. Фахівці говорять, що ракети Онікс занадто дорогі, щоб використовувати їх для руйнування злітно-посадкової полоси. Це показує, наскільки великий в Росії дефіцит", - розповів експерт.

Проте в Росії є чимало складів, з яких можна розконсервовувати техніку та перекидати її на фронт, але це буде набагато старіша техніка.

"Проте на швидкий відступ сподіватися також не варто. Росія достатньо потужна і велика країна, інерція її падіння може тривати довго. За прогнозами Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння, Росія здатна воювати від 6 до 12 місяців, якщо тиск західних країн не буде збільшуватися, якщо буде — ще менше", - підсумував експерт.

Раніше британська розвідка розповіла, що запаси високоточної зброї РФ вичерпані, тепер росіяни використовують використовують старі та менш надійні боєприпаси.

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