Вторгнення Росії в Україну виявило недоліки в її здатності наносити точні удари великого масштабу.

Запаси високоточної зброї РФ вичерпані, тепер росіяни використовують використовують старі та менш надійні боєприпаси.

Про це пише розвідка Британії.

"Вторгнення Росії в Україну виявило недоліки в її здатності наносити точні удари великого масштабу. Росія піддала населені пункти України інтенсивним і невибірковим бомбардуванням, майже не звертаючи уваги на жертви серед цивільного населення. Це змусило використовувати легкодоступні, але застарілі боєприпаси, які є менш надійними, менш точними і легше перехоплюються. Росія, швидше за все, буде намагатися замінити високоточне озброєння, яке вона вже витратила", - йдеться у повідомленні.

Розвідка зазначає, що оскільки конфлікт продовжується випереджати російські довоєнні очікування, російські запаси високоточних боєприпасів, ймовірно, значно вичерпалися.

"На початку свого вторгнення в Україну Росія публічно пропагувала свою здатність наносити хірургічні удари та обмежувати побічну шкоду. У ньому зазначалося, що українські міста будуть у безпеці від бомбардування", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що Росія змушена відправляти на поле бою старших польових командирів. Вони через труднощі в управлінні і неефективності дій РФ, ймовірно, візьмуть на себе особисте керівництво операціями.

Вас також можуть зацікавити новини: