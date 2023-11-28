Російський офіцер підтвердив поширення хабарів в армії і надав "розцінки" на різні "послуги".

Російські окупанти, які воюють проти України, купують собі відпустки, "поранення" і можливість не брати участь у штурмах.

Про це видання "Нова газета Європа" дізналося з розмови з матір'ю колишнього ув'язненого, завербованого в підрозділ "Шторм Z". Інформацію також підтвердив російський офіцер з мотострілкових військ.

Мати колишнього ув'язненого надала журналістам голосове повідомлення, яке, як вона стверджує, син надіслав їй з фронту. У повідомленні штурмовик розповідає, що його загін стоїть на місці і не бере участі в боях завдяки "багатомільйонним хабарам".

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"Природно, це все з наших грошей. Навіть люди, у яких є карти (банківські карти, які Міноборони РФ видає завербованим на фронт ув'язненим для отримання зарплати), грошей практично не бачать, тому що постійно доводиться скидатися на хабарі, на подарунки гр*банним генералам, начальникам, тому що чим далі, тим більше люди починають обурюватися, чому "Шторм [Z]" сидить на місці вже півроку", - розповів він.

Друге джерело-офіцер з мотострілкових частин-надав журналістам "розцінки" на "послуги", які можуть придбати військовослужбовці.

За його словами, "контузія" коштує від 10 до 50 тисяч доларів. Відпустка коштує 5-10 тисяч доларів, але офіцери купити його не можуть. За переведення з однієї ділянки фронту на інший або дострокову ротацію військовослужбовці можуть заплатити від 500 доларів до трьох тисяч доларів.

Правозахисник Сергій Кривенко зазначив, що до початку військових дій солдати зверталися до нього зі скаргами на корупцію в армії, пов'язану з хабарами для уникнення нарядів, отримання звільнювальних і відпусток. В даний час кількість звернень скоротилася, але не через відсутність явища, а через складну ситуацію в армії.

"Хабар або втеча з частини стають найчастіше єдиними інструментами порятунку життя і здоров'я військовослужбовців", - вважає він.

Війна в Україні - втрати і РФ

Загальні бойові втрати армії РФ в Україні з 24 лютого 2022 р. станом на ранок сьогоднішнього дня орієнтовно склали 326 тис. 440 чоловік особового складу, в тому числі за минулу добу наші захисники "минуснули" 860 ворогів.

Вивчивши інформацію з сайтів військових судів в РФ, журналісти виявили 4121 справу про самовільне залишення частини, заведену після початку мобілізації. По 3470 справах рішення вже винесені.

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