В основному роботи виконуються на літаках типу МіГ-29 та його модифікаціях.

Білоруські спеціалісти відновлюють російські бойові літаки у Московській області Російської Федерації.

Про це повідомляється на офіційному сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Міністерство оборони Білорусі та уряд РФ підписали термінові контракти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт авіаційної техніки. Зокрема, працівники 558-го авіаційного ремонтного заводу (Барановичі) періодично здійснюють відрядження у складі "виїзних груп" для проведення робіт з відновлення та введення в експлуатацію авіаційної техніки на 121-му авіаційному ремонтному заводі (територія авіабази Кубинка). В основному роботи виконуються на літаках типу МіГ-29 та його модифікаціях", - йдеться у повідомленні.

Також, за наявної інформацією, спеціалісти збройних сил Білорусі здійснюють роботи щодо зняття літаків зі зберігання та розконсервації для подальшого застосування у війні проти України.

Як раніше повідомляв УНІАН, 9 серпня на військовому аеродромі в Новофедорівці сталися вибухи.

За даними західної розвідки, внасідок цього більше половини бойових літаків морської авіації російського Чорноморського флоту вийшли з ладу.

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