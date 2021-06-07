У Службі безпеки України підкреслюють, що складовою гібридної війни є поширення фейків та проведення інформаційних спецоперацій.

У Службі безпеки України наголошують, що будь-які заяви Федеральної служби безпеки Російської Федерації щодо нібито викриття "агента СБУ" слід розглядати виключно через призму ведення гібридної війни.

На цьому в коментарі УНІАН наголосив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Щодо заяв ФСБ про нібито викриття "агента СБУ" в Росії він наголосив: "Будь-які заяви ФСБ РФ щодо нібито викриття "агента СБУ" слід розглядати виключно через призму ведення гібридної війни, складовою якої є поширення фейків та проведення інформаційних спецоперацій. Тож СБУ закликає ЗМІ скептично ставитись до будь-якої інформації такого типу".

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Також у СБУ нагадали російським пропагандистам, що служба провадить свою діяльність і гарантує державну безпеку саме на території України.

"І одне з наших завдань - виявлення агентів російських спецслужб. З чим ми успішно справляємось", - підкреслили у СБУ.

Водночас у службі не надали інформації щодо особи, ім'я якої фігурувало у відповідних повідомленнях російських ЗМІ.

Як відомо, сьогодні ряд російських ЗМІ повідомили про начебто затримання і видворення з Росії "агента українських спецслужб" Олексія Семеняки.

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Автор: Тетяна Поляковська