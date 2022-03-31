За словами американського сенатора, найближчі два тижні стануть вирішальними.

Війна в Україні вступає в "вирішальний період", оскільки російські війська переорієнтують свої зусилля, а Путін стає все більш відчайдушним.

Про це заявив у коментарі CNN сенатор США Ангус Кінг.

"Наступні два тижні дійсно будуть мати вирішальне значення в тому плані, чи зможуть українські сили підтримувати неймовірний рівень бойових дій, який вони показують протягом останніх декількох тижнів", - сказав він.

Кінг додав, що, схоже, росіяни дійсно переорієнтуються на схід.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що відбувається накопичення російських військ для нанесення нових ударів на Донбасі.

Відведення військ РФ у Київському та Чернігівському напрямках: що відомо

29 березня стало відомо, що Російська Федерація відводить окремі підрозділи з Київської та Чернігівської областей і відчуває проблеми з ротацією і посиленням свого війська.

У Генштабі зазначили, що "відведенням" військ ворог хоче створити хибну ілюзію, що відмовився від задуму оточити Київ.

Раніше помічник Путіна Володимир Мединський заявив про нібито скорочення контингенту на Київському та Чернігівському напрямках. Перед тим в Міноборони РФ стверджували про завершення "першого етапу "спецоперації" і переходу до атак на Донбасі.

США також фіксували, що російські сили почали відведення від околиць біля Києва і зосереджуються на позиціях на півдні та сході України.