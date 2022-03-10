У Мінфіні впевнені - будь-яка країна, яка не дотримується обмеження США на експорт до Росії, заплатить високу ціну.

Міністр торгівлі США Джина Раймондо заявила, що експортний контроль, введений проти Росії США і їх союзниками у відповідь на вторгнення Володимира Путіна в Україну, "не має терміну дії".

Про це вона повідомила в коментарі CNN.

"Ми в цьому надовго, і наші союзники в цьому надовго", — сказала Раймондо, додавши, що адміністрація Байдена готова дотримуватися заходів, покликаних заподіяти економічний збиток Росії "до тих пір, поки потрібно".

Терміну придатності немає — сказала Раймондо. "Ми в цьому, щоб перемогти, і наші союзники теж".

Коментарі, що виходять від члена кабінету президента Джо Байдена, є ще одним свідченням того, що адміністрація готується до потенційно затяжного конфлікту в Європі, який вже розбурхав фінансові ринки і який, за оцінкою Білого дому, вдарить по гаманцях американських споживачів.

"Це буде брудно і, ймовірно, дуже довгостроково", - передбачила Раймондо розвиток кризи.

Раймондо також попередила, що будь-яка країна, яка не дотримується обмеження США на експорт до Росії, заплатить високу ціну, включаючи Китай. Вона сказала, що її адміністрація готова, наприклад, відрізати Китай від американського або європейського обладнання та програмного забезпечення, необхідних для виробництва напівпровідників.

"Ми збираємося переслідувати будь-яку компанію, де б вона не знаходилася, в Китаї або де — небудь ще, яка порушує правила", - сказала вона. "Тому ми очікуємо, що Китай не порушить правила, а якщо вони це зроблять, будуть наслідки".

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила в середу, що адміністрація зазначає, що Китай "в значній мірі [дотримується] введених санкцій".

"Однак я хотіла б відзначити, що якщо будь-яка країна спробує ухилитися від наших економічних заходів або обійти їх, вона випробує на собі наслідки цих дій", — сказала Псакі.

Нагадаємо, в Білому домі вважають, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні.

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