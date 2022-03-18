Містян просять без потреби не виходити на вулицю та закрити вікна у домівках.

У Сумах після артилерійського обстрілу російськими військами горять склади з лакофарбовою продукцією, що належить приватній компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 15:55 у Сумах було чутно 3-4 вибухи, після чого над містом здійнявся стовп чорного густого диму.

Сумська обласна військова адміністрація звернулася до містян із проханням не виходити на вулицю та закрити вікна у домівках.

"Суми, Сумський район (Баси, Хіммістечко, Прокоф'єва, Низи, Старе село). Закриваємо вікна у домівках. Без потреби не виходьте на вулицю. Триває пожежа після російських ворожих обстрілів", - йдеться у повідомленні.

На місці обстрілу працюють рятувальники. Інформації про постраждалих наразі немає.

Як повідомляють місцеві жителі у соцмережах, на складах горить понад 200 тонн фарби та лаку.

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