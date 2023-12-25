Внаслідок обстрілу загинула жінка.

Російські окупаційні війська у Святвечір вчергове обстріляли українські населені пункти. Під ворожим вогнем у неділю, 24 грудня 2023 року, опинилася і Чорнобаївка Херсонської області.

Про обстріл повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. На жаль, не минулося без жертв – загинула жінка.

"Армія РФ щільним вогнем вкрила Чорнобаївку. Внаслідок обстрілу загинула 37-річна жінка. Її виявили в зруйнованій будівлі. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть", – написав Прокудін.

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Атаки РФ по Україні

В суботу, 23 грудня, росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської області. Ворог вдарив по одному з сіл Новгород-Сіверського району. У момент атаки там роздавали людям хліб.

Водночас на Херсонщині з 06:00 суботи, 23 грудня, по 06:00 неділі росіяни здійснили 88 обстрілів. Окупанти випустили 425 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, БПЛА та авіації. Тільки по Херсону випущено 71 снаряд.

Під час однієї з атак по Херсону росіяни поцілили по житловому будинку. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще один чоловік отримав поранення.

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