На Донбасі вже рівно рік діє режим припинення вогню. Українська делегація для участі у ТКГ 27 липня 2021 року підсумувала позитивні досягнення "тиші".

Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі повідомила, що за рік дії режиму "тиші" на Донбасі вдвічі зменшилась кількість смертей українських військових та втричі зменшилась кількість обстрілів в порівнянні з періодом з липня 2019 до липня 2020 років.

Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці української делегації у ТКГ.

"Рік тому вступив у дію режим припинення вогню. Попри численні порушення з російського боку, результати дії режиму припинення вогню очевидні: у два рази менше смертей українських військовослужбовців, втричі менше поранених, майже втричі менше обстрілів, у порівнянні з періодом з липня 2019 до липня 2020 років", - йдеться в повідомленні.

У ТКГ зазначили, що саме завдяки тому, що Україна дотримується слова, став можливий саміт Кримської платформи. Адже за рік наша країна побудувала репутацію відповідальної держави.

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"Усе це було сплачено високою ціною. Українська делегація дякує кожному військовослужбовцю, хто у складних умовах виконує свій військовий обов'язок", – сказали у ТКГ.

Режим "тиші" на Донбасі

22 липня 2020 року учасники Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) з урегулювання ситуації на Донбасі дійшли згоди про встановлення повного та всеосяжного режиму припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня 2020 року.

Проте бойовики майже щодня відкривають вогонь у сторону позицій Збройних сил України. Ба більше, окупанти навіть обстрілюють житлові райони та будинки.

Зазначається, що з 27 липня 2019 року до 26 липня 2020 року збройні формування РФ 4 тис. 257 разів здійснювали обстріли, 88 українських військовослужбовців загинуло, 494 – отримали поранення.

За час дії режиму припинення вогню з 27 липня 2020 року до 27 липня 2021 року зафіксовано 1 тис. 995 обстрілів, загинуло 45 військовослужбовців, 163 - отримали поранення (дані штабу ООС).

Автор: Костянтин Гончаров