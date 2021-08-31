Гармаш вважає, що обстріли мирного міста пов’язані з майбутньою зустріччю Зеленського та Байдена.

Представник української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Сергій Гармаш вважає, що ситуація на Сході повернулася до тієї стадії, яка була до перемир’я.

Про це Гармаш заявив в ефірі 24 каналу.

Він вважає, що Росія продовжила користуватися інструментом військового тиску, бо Київ не здався і не виконав умови Москви, зокрема щодо суб’єктивації підконтрольних Кремлю бойовиків, що зняла б відповідальність за війну з самої Росії й уможливила б контроль української політики руками легітимізованих окупантів.

Читайте такожПартія Путіна проведе зліт в окупованому Донецьку напередодні виборів у Держдуму РФ"Коли вони зрозуміли, що це не спрацьовує, що Україна не йде на капітуляцію, вони повернулися до того ж інструменту, який застосовували раніше. Тобто, військовий тиск", – сказав Гармаш.

Водночас, за його словами, обстріл Авдіївки на вихідних є "трохи іншою історією".

"Це швидше тактична ціль іншого завдання, пов’язана з зустріччю президентів США та України та з можливістю посилення військової підтримки України, у чому не зацікавлений Путін. Це звичайний метод Росії. У квітні був саміт членів НАТО, на якому Україні могли дати ПДЧ. І тоді ж росіяни підтягнули до кордонів війська", – зазначив Гармаш.

Обстріл Авдіївки: що сталося

На вихідних ворог влаштував обстріл Авдіївки, поранивши там вісьмох українських захисників.

Під вогонь терористів на Донбасі також знову потрапили будинки мирних жителів.

Позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович пояснив це "помстою" Москви Зеленському.

Автор: Яна Ставська