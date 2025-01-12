У бригаді розповіли, як це заважає роботі українських військових та що саме видає окупантів.

У Торецьку російські окупанти маскуються під цивільних. Про це повідомили в Телеграм-каналі військові з 28 ОМБр.

Зокрема, бригада виклала знімки, які фіксують порушення правил ведення війни. Один зі знімків ідентифікований в районі вулиці Центральної, зазначив моніторинговий проєкт DeepState.

"Воєнні злочини РФ: в Торецьку окупанти переодягаються в цивільний одяг. Чергове порушення правил ведення війни російськими військовими зафіксували аеророзвідники підрозділу "Гюрза" 28-ї бригади", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Військові зазначили, що переодягненого ворога було помічено під час переміщення та розвідувальної-диверсійної діяльності.

"У такий спосіб піхота противника намагається відвести від себе увагу та замаскуватися. Однак, їх видає однаковий одяг, поведінка, а інколи навіть і зброя", - зазначили в 28 ОМБр.

Військові поділились, що такі хитрощі все одно ускладнюють роботу наших воїнів, аддже ЗСУ не "стріляють в усе, що рухається", як це роблять окупанти.

Ситуація в районі Торецька

5 січня ЗСУ уразили російських окупантів на західних околицях міста Торецьк, повідомляв проєкт DeepState. "В місті дуже хаотична обстановка, де кацапська піхота просочується в глибину міста і намагається ховатися і закріплятися по будинках", - деталізували тоді аналітики проєкту.

А 4 січня виконувач обов'язків командира полку "Цунамі" об'єднаної штурмової бригади "Лють" з позивним "Мансур" розповів, що росіяни продовжують штурмувати Торецьк, використовуючи квадроцикли та мотоцикли, а також спеціально знищують багатоквартирні будинки у місті.

Вас також можуть зацікавити новини: