Сили Оборони докладають зусиль, щоб вишукувати окупантів і знищувати, але робити це вкрай важко.

ЗСУ уразили російських окупантів на західних околицях міста Торецьк. Про це повідомив проєкт DeepState.

"В місті дуже хаотична обстановка, де кацапська піхота просочується в глибину міста і намагається ховатися і закріплятися по будинках", - деталізували аналітики проєкту.

За їхніми даними, Сили Оборони докладають зусиль, щоб вишукувати окупантів і знищувати, але робити це вкрай важко через щільну забудову і велику кількість російської піхоти.

Ситуація в районі Торецька

3 січня військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв повідомив, що ситуація на Орлівському напрямку, неподалік Торецька, стабільна. "Смуга оборони вже понад 2 місяці не рухається на цьому напрямку. Це пов'язано з тим, що ворог не може потягнути таку кількість наступальних дій. Є чотири пріоритетні для них напрямки наступу – це Курахівський, Покровський, Часів Яр та Торецький. Нам довелося сісти в більш-менш підготовлені якісно позиції, де ворога вдається стримувати", – сказав Ієвлєв.

А 4 січня виконувач обов'язків командира полку "Цунамі" об'єднаної штурмової бригади "Лють" з позивним "Мансур" розповів, що росіяни продовжують штурмувати Торецьк, використовуючи квадроцикли та мотоцикли, а також спеціально знищують багатоквартирні будинки у місті.

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