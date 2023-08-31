Так званий "тіньовий флот" РФ не виходить в міжнародні порти.

Російські окупанти використовують так званий "тіньовий флот", за допомогою якого грабують українські порти.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, зазначивши, що саме "тіньовий флот" агресора заходить у порти Бердянська та Маріуполя.

"Є так званий "тіньовий флот", який не виходить в міжнародні порти... його використовують з вимкненими АІС, порушуючи міжнародне морське право. Заходять в порти Бердянська та Маріуполя. Вантажать там зерно, метал. Потім перевантажують у свої порти і таким чином намагаються легалізувати це, щоб потім експортувати", - заявив Плетенчук.

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"Тіньовий флот" Путіна

У жовтні 2022 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в формується "тіньовий флот" з танкерів з невідомими власниками для перевезення нафти в інтересах Росії.

Станом на 3 грудня 2022 року РФ сформувала тіньовий флот із сотні танкерів для експорту нафти в умовах санкцій

24 лютого 2023 року з'явилася інформація про те, що російську нафту перекачують між танкерами, щоб обійти санкції.

У березні 2023 року стало відомо про те, що Росія збільшує "тіньовий флот". Щомісяця до" тіньового флоту " агресора надходять від 25 до 35 суден. Всього для перевезення російської нафти використовується близько 600 танкерів (10% світового ринку).

Танкери були продані європейськими власниками фірмам на Близькому Сході і в Азії вже після вторгнення Росії в Україну. Також агресор використовує танкери, які належать іранським і венесуельським компаніями. У більшості випадків судна відключають систему автоматичної ідентифікації, яка дозволяє визначити габарити і маршрут, тому відстежити їх практично неможливо.

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